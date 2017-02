MR woest om mislukking invoering stemmen in het buitenland bij regionale verkiezingen

Door: redactie

Het zat er giseren in de Kamer bovenarms op tussen meerderheidspartij MR en oppositiepartijen PS en vooral cdH. Die laatste besliste immers in extremis om geen steun te verlenen aan het wetsontwerp dat stemmen in het buitenland ook bij de regionale verkiezingen mogelijk maakt. De meerderheid liet de stemming noodgedwongen op het laatste nippertje van de agenda halen.

De MR ziet veel potentiële liberale kiezers in het buitenland en trekt al lang aan de kar. Om te sleutelen aan de kieswetten is echter een bijzondere meerderheid nodig. Dat betekent niet alleen een tweederdemeerderheid, maar ook een gewone meerderheid in elke taalgroep. De MR hoopte op steun van Ecolo en cdH bij de plenaire stemming. Maar die laatste steunde de voorliggende tekst dus niet.



Parlementaire sabotage

"Het gaat om parlementaire sabotage op een moment dat we een historische kans hebben om te waken over de rechten van Walen, Brusselaars en Vlamingen in het buitenland", fulmineerde MR-fracteileider Denis Ducarme. "We hebben twee weken geleden voorgesteld om de tekst open te stellen voor amendementen, maar PS en cdH bleven afwezig in de commissie. En nu sluit het cdH de deur voor onze neus op het moment van de stemming. Ik sta verstomd."



"Paternalisme"

CdH-fractieleidster Catherine Fonck kaatste de bal echter meteen terug. "Het gaat hier om een wetsontwerp. Maar noch de premier, noch de minister van Buitenlandse Zaken heeft de moeite genomen om zelfs maar contact op te nemen met de deelstaten", sneerde ze. "Dat paternalisme is tekenend voor deze federale regering."



Minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ging maar wat graag op die opmerking in. "Ik stel met genoegen vast dat een aantal fracties waarvan ik het niet verwacht had - en dat opent perspectieven voor de toekomst - hier het confederale model verdedigen", zei hij.



PS niet enthousiast

De PS stond altijd al weigerachtig tegenover een uitbreiding van de mogelijkheid naar de regionale verkiezingen, een mogelijkheid die trouwens wel al bestaat voor de federale stembusgang. Als alternatief stelden de socialisten voor om per halfrond één parlementslid per taalrol te laten verkiezen door de 'Belgen in het buitenland'. Ook het cdH opperde uiteindelijk een eigen kieskring voor de landgenoten in het buitenland, maar stelde voor ook andere mogelijkheden verder te onderzoeken.



De DéFI van Olivier Maingain was niet gewonnen voor het wetsontwerp dat voorlag, maar zag evenmin iets in de kunstgreep met de eigen kieskring. Hij verweet vooral de MR zich enkel bezig te houden met electorale berekeningen, zonder ook oog te hebben voor een effectieve verbetering van ons kiesstelsel.



Ecolo

Vanop de groene banken werd afkeurend gereageerd op het gehakketak. "Wat ons interesseert, is de uitbreiding van het stemrecht. Dat is de basis van onze democratie", besloot Marcel Cheron (Ecolo), die het wetsontwerp wel mee wilde steunen.



De meerderheid voelde de bui echter hangen en greep uiteindelijk net voor de stemming naar het Kamerreglement om de kwestie uit te stellen. Deed ze dat niet en werd de tekst weggestemd, dan zouden eventuele nieuwe pogingen immers opnieuw het hele wetgevende parcours moeten afleggen.