Crisiscentrum heeft na drie jaar weer directeur-generaal

10/02/17 - 04u35 Bron: Belga

Na net geen drie jaar krijgt het Crisiscentrum eindelijk een nieuwe directeur-generaal. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft zijn huidige adjunct-kabinetschef Bart Raeymaekers aan de koning voorgedragen voor benoeming. Op 1 maart neemt Raeymaekers de functie op.

De 49-jarige Raeymaekers werkte eerder voor zowel de lokale als federale politie. Sinds oktober 2014 is hij aan de slag als adjunct-kabinetschef van minister Jambon. Nu komt hij dus aan het hoofd te staan van het Crisiscentrum, de directie binnen de FOD Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor onder meer de noodplanning en de coördinatie van noodsituaties of potentiële crisissen.



Sinds Jaak Raes in april 2014 de functie van directeur-generaal van het Crisiscentrum inruilde voor die van administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, zat de dienst zonder hoofd. In de loop van 2014 werd al een vacature uitgeschreven via Selor en tegen het einde van dat jaar werd de selectieprocedure opgestart. Die werd echter stopgezet "in het licht van de veranderingen binnen het veiligheidslandschap". Er werd gewerkt aan een nieuw functieprofiel met nieuwe competentievereisten. Uiteindelijk werd de vacature in de zomer van 2016 opnieuw uitgeschreven. Er waren 25 kandidaten, van wie Raeymaekers als meest geschikte persoon uit de bus kwam.



In de tussentijd combineerde Alain Lefèvre, directeur operaties van het Crisiscentrum, zijn functie met die van directeur-generaal ad interim. Hij was geen kandidaat om de job vast op zich te nemen. Hij blijft aan als directeur operaties en wordt door minister Jambon bedankt voor zijn "professionalisme en zijn engagement in de voorbije jaren".