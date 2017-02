Jaarverslag Nationale Bank: "Inflatie blijft zorgwekkend"

Door: redactie

België mag de herwonnen concurrentiekracht bij de bedrijven niet opnieuw prijsgeven, waarschuwt de gouverneur van de Nationale Bank, Jan Smets, bij de voorstelling van het jaarverslag. Het loonkostenverschil met de buurlanden is de voorbije jaren sterk gedaald, wat bijdroeg tot de creatie van 59.000 nieuwe banen in 2016. Smets roept op om de herziene loonwet van 1996, die momenteel in het parlement wordt behandeld, correct toe te passen "om nieuwe ontsporingen te vermijden waarbij we achteraf weer pijnlijke correcties moeten doen".

Loonmatiging is al een tijdje aan de orde voor de werkende Belg. Die loonmatiging leidde ertoe dat de consumptie in België in 2016 minder bijdroeg tot de economische groei dan in de buurlanden. Anderzijds was de loonmatiging goed nieuws voor de bedrijven: er werd meer geïnvesteerd en er was meer export.



Het verschil in loonkost per uur bedroeg in 2008 nog 5 procent, maar is nu helemaal weggewerkt. Er kwamen ook een pak jobs bij, vooral in de conjunctuurgevoelige sectoren (+28.000 banen). Tot 2014 was de banengroei hier negatief. Ook het aantal nieuwe zelfstandigen (+15.000) staat nu op het hoogste niveau in jaren. "De jobcreatie steeg sterker dan de economische groei", merkte Smets op.



Hij riep op om de inspanningen van loonmatiging niet opnieuw verloren te laten gaan, door de herziene loonwet van 1996 correct te hanteren. Bij ontsporingen kan er dan sneller gecorrigeerd worden.



Zorgwekkend blijft de inflatie in België: die is opmerkelijk hoger dan gemiddeld in de eurozone. "Als de inflatie te hoog blijft, gaan we opnieuw indexeringen krijgen, van prijzen maar ook van lonen, en die dreigen onze concurrentiepositie aan te tasten", waarschuwde Smets. Over de oorzaak van de hoge inflatie wilde hij niet speculeren. "We wachten op de analyse die gevraagd is door de minister van Werk."

Terwijl er steeds meer kritiek komt op het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de negatieve gevolgen ervan voor de spaarder, nuanceert de Nationale Bank. De impact voor het vermogen van de Belg is "zeer divers", aldus Smets.



Spaarrente op minimum

De ECB voert al meer dan een jaar een erg soepel monetair beleid, met ultralage rentevoeten en een opkoopprogramma van obligaties voor tientallen miljarden per maand. De lage rente in de markt maakt dat ook de spaarrente bij de meeste Belgische banken op het wettelijke minimum van 0,11 procent is beland. Rekening houdend met een inflatie van 2,2 procent verliest de Belgische spaarder dus koopkracht.



"We weten dat deze monetaire politiek heel wat weerstand oproept en kritiek krijgt, waarbij gewezen wordt op de spaarder die hieronder lijdt. Het is waar dat de spaarrente, zeker bij een hogere inflatie, in reële termen een negatief rendement oplevert", erkende Smets. Maar op het hele vermogen van de Belg is de impact gemengd, klonk het. Heel wat mensen hebben immers ook aandelen of vastgoed, waarvan de waarde door de lage rente is gestegen. Jonge mensen met vastgoedplannen konden dan weer profiteren van de lage rente om hun droom te verwezenlijken. En heel wat woonkredieten werden herschreven en zijn dus goedkoper. "De impact van het rentebeleid verschilt dus in functie van het soort vermogen." Smets wees er ook op dat het goedkope krediet heeft geleid tot meer leningen, en dus meer potentiële groei en inflatie in de eurozone.



Schuldgraad 60 procent

De schuldgraad van de Belgische huishoudens is gestegen van 40 procent in 2002 tot bijna 60 procent in 2016, waarmee het nog altijd maar op het niveau van het Europese gemiddelde ligt. In het verleden werden de Belgische banken al aangemaand om strenger te zijn bij het toekennen van woonkredieten. "We blijven dit opvolgen. Als we in 2017 niet genoeg gedragsverandering zien bij de banken, komen er nog extra maatregelen", luidde het.