"Premier, bewijs dat u het meent met 'jobs, jobs, jobs'"

DIETER DUJARDIN

10/02/17 - 05u00

"De Brusselse regering heeft gelijk dat er op federaal niveau amper iets gerealiseerd is om tot een vliegwet te komen." In zeer scherpe taal legt N-VA de druk bij premier Michel in het Zaventem-dossier. "Als het hem menens is met 'jobs, jobs, jobs', moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen."

© BELGA. Begint de Brusselse regering vanaf 22 februari effectief vliegmaatschappijen op de bon te slingeren als die haar aangescherpte geluidsnormen overschrijden? Of blijft het communautaire conflict rond Brussels Airport gewoon nog een paar maanden aanmodderen? Het is niet meer helemaal duidelijk, sinds vicepremier Kris Peeters (CD&V) gisteren met het bewijs kwam aandraven dat Brussel de procedures geschonden heeft en er dus zeker drie maanden lang geen boetes kunnen worden uitgedeeld.