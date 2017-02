Chauffeur overleden na klap van trein

Wouter Spillebeen

10/02/17

© Wouter Spillebeen.

Een chauffeur is overleden nadat hij donderdagnacht rond 23.45 uur door een trein werd gegrepen aan de overweg ter hoogte van de Parijsestraat in Astene. De trein reed aan volle snelheid richting Kortrijk en kwam pas zo'n 500 meter verder tot stilstand. De wagen werd de hele weg meegesleurd, de enige inzittende is ter plaatse om het leven gekomen.