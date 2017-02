Schurft in twee scholen in Helchteren onder controle

Door: redactie

9/02/17 - 20u54 Bron: Belga

In vrije basisschool De Biekorf en kleuterschool Klim-op in Helchteren zijn woensdag drie kinderen met schurft vastgesteld. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB heeft de situatie samen met de FOD Volksgezondheid onder controle. Dat laat burgemeester Alain Yzermans (s.pa - Groen-Plus) weten.

"Op dit moment in alles onder controle", aldus burgemeester Yzermans. "De scholen hebben het protocol dat opgesteld is door Volksgezondheid gevolgd samen met het CLB. Een dermatoloog heeft de ziekte vastgesteld en de drie kinderen zijn nu in behandeling bij een arts. Het gaat om een broer en een zus in kleuterschool Klim-op en één kind in basisschool De Biekorf."



Naast de behandeling van de ziekte bij de kinderen, heeft de school ook heel wat voorwerpen in quarantaine moeten plaatsen, zoals matten, kussens, gordijnen en kledij. "Dat hoeft niet gewassen te worden, maar moet vijf dagen afgezonderd worden in een zak. Zo hoort het volgens het protocol", aldus Yzermans. "Een poetsploeg heeft de klassen schoongemaakt, zodat de bacterie normaal gezien verdwenen moet zijn."



Een besmetting met schurft kan pas plaatsvinden na langdurig contact met de huid, zo'n 15 minuten. Om zeker te zijn dat er geen bijkomende besmettingen plaatsvinden volgt de burgemeester samen met de school, het CLB en Volksgezondheid de situatie op de voet op.