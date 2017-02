Door: redactie

Bron: vtmnieuws.be

Een minderjarige jongeman uit de Verenigde Staten heeft op 22 maart, de dag van de aanslagen in Brussel, een cyberaanval uitgevoerd op het computersysteem van de luchthaven Brussels Airport. Dat meldt de krant De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De jongeman kon door de FBI opgespoord worden en zal in de VS vervolgd worden.