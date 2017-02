Casino Middelkerke krijgt groen licht van Raad van State

Door: redactie

9/02/17 - 19u33

Dit ontwerp van Testerep-ECK komt weer een stap dichterbij. © Timmy Van Assche.

Na een positief advies van de adviseur vorige week, zet nu ook de Raad van State het licht op groen voor het casinoproject in Middelkerke. Dat besliste de Raad van State vandaag. Versluys-Goldon Palace en 3D Domestic Projects-Infiniti Gaming vangen dus bot bij de Raad van State. De gunning gaat naar Testerep-ECK.

Met de uitspraak van vandaag klopt het stadsbestuur van Middelkerke zich op de borst. Het schepencollege had vorige zomer al de gunning toegekend aan dezelfde groep maar werd toen nog teruggefloten door de Raad van State door een klacht van Groep Versluys. Maar deze keer lukte het dus wel. "Daarmee blijkt dat het schepencollege (Open VLD-CD&V) gelijk had en dat de gunningsprocedure wel degelijk correct en wettelijk is verlopen, wat het college altijd heeft volgehouden. Het casinoproject blijft hierbij toegewezen aan het consortium Testerep-ECK", aldus Middelkerke.



"We zijn uiterst tevreden. Dit kan alleen maar ten goede komen van onze burgers, handelaars en toeristen. Na een lange juridische strijd is dit een hele opluchting. Ik wil nog eens benadrukken dat de bouw van dit nieuwe casino geen euro aan de Middelkerkse belastingbetaler zal kosten, wat toch uniek is", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.



Middelkerke wil meteen de volgende stappen zetten in het project. Het huidige casino blijft nog tot eind augustus open. Daarna gaat de speelzaal naar een nieuwe tijdelijke locatie en worden de sloop-en bouwwerken aangevat.



Het nieuwe casino moet een "landmark" vormen in Middelkerke. Het concept bevat een grote glazen boog van ongeveer 20 hoog, en moet er gaan uitzien als een duin of een golf op het centrale Epernayplein. De kosten worden geraamd op 30 miljoen euro, maar dat wint de gemeente terug door onder meer de speelhal in concessie te geven voor 480.000 euro per jaar.