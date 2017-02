EVP: "Turkije mag geen lid worden van Europese Unie"

Door: redactie

"Turkije kan geen volwaardig lid worden van de Europese Unie omdat dat te gevoelig zou zijn voor de EU en voor Turkije zelf." Dat staat te lezen in een paper van de EVP-fractie in het Europees Parlement over de toekomst van de Europese Unie.

Mocht Turkije ooit, op miraculeuze manier, aan alle toetredingsvoorwaarden voldoen, dan kun je het debat nog altijd voeren. Maar het zal niet voor de komende decennia zijn EVP-fractie in het Europees Parlement Op 25 maart zal het Verdrag van Rome, dat gezien wordt als het stichtingsverdrag van wat vandaag de Europese Unie heet, precies zestig jaar oud zijn. Naar aanleiding van die verjaardag wordt nagedacht over de weg die Europa nu moet inslaan. Het document van de EVP-fractie, dat weliswaar nog afgeklopt moet worden, past in die denkoefening.



Dat de EU op een kruispunt staat, is duidelijk. "De Europeanen hebben schrik dat ze de controle en de zeggenschap over hun dagelijkse leven zullen verliezen omdat ze voor uitdagingen zonder precedent staan", schrijven de EVP'ers. Maar Europa is wel degelijk de oplossing, en niet het probleem. "Europa is onze levensverzekering in een dramatisch veranderende wereld. Zonder de EU zouden de lidstaten verzwakt zijn en ten prooi vallen aan de gebeurtenissen."



In het zeven pagina's tellende document, dat Belga kon inkijken, staan enkele concrete ideeën voor het Europa van de toekomst. Meest opvallende: voor Turkije is er volgens de EVP'ers geen plaats. "We kiezen voor versterkte samenwerking", legt een EVP-parlementslid uit. "Mocht Turkije ooit, op miraculeuze manier, aan alle toetredingsvoorwaarden voldoen, dan kun je het debat nog altijd voeren. Maar het zal niet voor de komende decennia zijn." In plaats van lidmaatschap, houdt de EVP de Turken deelname aan "een ring van partners rond de EU" voor. Lees ook Groot-Brittannië en Turkije versterken handelsrelaties

