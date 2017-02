Lichaam vermiste Shashia gevonden in Antwerpen

Sabine Vermeiren - Patrick Lefelon

Bij een huiszoeking in de Van Stralenstraat in Antwerpen-Noord, vlakbij het Atheneum van Antwerpen, hebben speurders gisteravond het lichaam van de vermiste Shashia Moreau aangetroffen. Dat bevestigt haar broer. Speurders doorzochten al sinds 17 uur een woning in Antwerpen en brachten een man uit het huis geboeid weg voor ondervraging.

"Ik wil iedereen bedanken voor het delen en mee de zoektocht op touw te zetten, maar het heeft niet mogen zijn. Ze hebben Shashia Moreau helaas dood teruggevonden. Ik wil mijn spijt aan allen meedelen die haar kenden, zo hebben jullie ook de closure die wij hebben gekregen. Helaas was het geen beter nieuws", liet Shashia's broer Shaquilla Moreau weten.



Shashia Moreau verdween dinsdag. Tegen haar ouders had ze gezegd dat ze Pokémon ging ruilen in Antwerpen, met iemand die ze had leren kennen op Facebook. Maar het meisje kwam nooit meer thuis. Degene met wie ze had afgesproken, beweerde dat Shashia nooit was komen opdagen. Daarop sloegen haar ouders alarm. Van Shashia werd sindsdien geen spoor meer gevonden.



Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat Shashia wel degelijk de trein naar Antwerpen heeft genomen en dat ze daar is aangekomen. Wat er na die aankomst in Antwerpen-Centraal is gebeurd, is onduidelijk.



Via een bloedspoor kwamen speurders terecht bij de woning in de Van Stralenstraat, niet ver van Antwerpen-Centraal. Daar begon de politie en het labo donderdagnamiddag aan een urenlange huiszoeking. Omstreeks 17 uur werd er een verdachte geboeid naar buiten geleid. Later op de avond werd de volledige straat afgesloten, kwam de civiele bescherming ter plaatsen en arriveerden ook twee wetsdokters.



Lichaam gevonden

Even voor middernacht bevestigde het Antwerpse parket dat er in de woning een lichaam is gevonden. Het is onduidelijk of de woning die gisteren werd onderzocht de woning is van de Pokémonverzamelaar. Het is ook niet duidelijk of hij de man is die werd opgepakt. In het huis wonen verschillende mensen, verdeeld over aparte flats.



De verdachte woonde op de benedenverdieping. Aan de andere bewoners is gevraagd de nacht elders door te brengen. De hele omgeving van de woning blijft hermetisch afgesloten. Speurders in witte pakken lopen af en aan. Experts van het labo zoeken in en rond de woning naar bruikbare sporen. De wetsdokters Jacobs en D'Hondt zijn in de woning nog bezig met het onderzoeken van de menselijke resten.