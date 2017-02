Man gedagvaard voor (doods)bedreigingen aan Theo Francken

Door: redactie

Staatssecretaris Theo Francken werd door Fernand B. bedreigd via sms. © photo news.

lubbeek Het parket van Leuven heeft een man gedagvaard voor bedreigingen aan het adres van staatssecretaris Theo Francken en waarnemend burgemeester van Lubbeek, Tania Roskams. De behandeling voor de correctionele rechtbank van Leuven werd vandaag wel meteen uitgesteld.

Fernand B. (66) uit Lubbeek wordt beschuldigd van het belagen van drie personen in de periode van 11 november tot 17 december 2016. Bij hen twee politici van de N-VA: Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Tania Roskams, waarnemend burgemeester van Lubbeek. Roskams volgde in oktober 2014 Francken op als burgemeester van Lubbeek, Vlaams-Brabant. Het derde vermeende slachtoffer is een jonge paardrijdster, eveneens uit Lubbeek.



De man zou via sms'jes bedreigingen naar de gsm van Roskams gestuurd hebben. In die berichten zou Fernand B. het drietal beledigd, vernederd en bedreigd hebben. Francken en Roskams kregen zelfs doodsbedreigingen, net als de amazone.



De man moet zich voorts verantwoorden voor het bezit van een revolver HS 22" Long Rifle met munitie. B. ligt momenteel in bed met twee gebroken heupen. De rechter vroeg om de persoonlijke verschijning van de man en stelde de behandeling dus uit. De nieuwe zittingsdatum is 13 april.



Stalking

Voor dezelfde correctionele rechtbank werd nog maar pas een zaak van belaging van Theo Francken afgesloten. Op 4 januari 2017 werd de internering bevolen van Linda S. (62), wegens jarenlange stalking van de staatssecretaris.