Michel aan Dewinter: "U bent een racist"

9/02/17 - 16u36 Bron: vtmnieuws.be

Premier Charles Michel (MR) heeft vanmiddag in de federale Kamer zwaar uitgehaald naar Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. "U bent een racist en een xenofoob", foeterde de premier. "U bent de liefhebber van een massale seriemoordenaar. Dat is grote verschil tussen jullie en wij." Michel doelt daarmee op het recente bezoek van een delegatie van Vlaams Belang aan de Syrische president Bashar al-Assad. Rechtstreekse aanleiding voor de uithaal was een discussie over de aanpak van radicale islam in België. "We wonen in een rechtsstaat", zei Michel. "Dit is in geen geval een strijd tegen de islam. We moeten ervoor zorgen dat we evolueren naar een islam die compatibel is met de democratische waarden van onze rechtsstaat." "Als het politiek correcte halfrond uitgeapplaudisseerd is", zo reageerde Dewinter laconiek, "dan kunnen we misschien terugkomen tot de essentie. De essentie is dat hier vandaag veel lippendienst bewezen is aan de strijd tegen de radicale islam. Een strijd die mijn fractie en mijn partij al dertig jaar voert en waar u altijd doof voor bent gebleven. Anders hadden we de problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden niet gekend."