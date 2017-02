Foorkramers niet gestraft voor wegblokkade: "Duizenden werknemers urenlang gegijzeld"

Door: redactie

9/02/17 - 13u50 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Zeven foorkramers krijgen geen straf voor de wegblokkades die zij in Antwerpen in maart 2014 organiseerden. De blokkades waren een protest tegen de verhuizing van de Sinksenfoor. De rechter acht de foorkramers wel schuldig aan belemmetering van het verkeer, maar vindt een straf niet nodig.

De openbare aanklager had tijdens het proces voorwaardelijke celstraffen tot 15 maanden geëist voor de zeven foorkramers. Als protest tegen de beslissing van de stad om de Sinksenfoor te verhuizen naar Spoor Oost blokkeerden de foorkramers in 2014 met 230 kermiswagens kruispunten op de Antwerpse Singel. Het verkeer ontaardde vanaf 6 uur 's morgens in een complete chaos.



"Bedoeling om stapvoets te rijden"

"Het was de bedoeling om stapvoets te rijden", zegt de aanklager. "De foorkramers blokkeerden kruispunten, zodat het verkeer op de Singel en op de Ring helemaal in de soep draaide. Het ging ook om een niet-toegelaten actie, dus de politie had ook geen maatregelen kunnen nemen. Duizenden weggebruikers werden urenlang gegijzeld."



Enkele onderhandelingspogingen draaiden op niets uit. De politie pakte uiteindelijk 40 foorkramers op na een indrukwekkende interventie van de arrestatie-eenheden. De politie vond bij hen verboden wapens, zoals een geladen alarmpistool, een ploertendoder, een boksijzer, een ijzeren staaf en pepperspray.



Geen concrete afspraken

De foorkramers ontkenden dat de protestactie tot in de puntjes was voorbereid. Ze schrokken ervan dat er zoveel foorkramers die ochtend opdaagden. "Ze wilden hun ongenoegen uiten door de gevoelige politieke beslissing", pleitte meester Kris Luyckx.



Met dat standpunt is de rechter het vandaag in zijn vonnis eens. Hij oordeelt dat de foorkramers voorafgaandelijk geen concrete afspraken hadden gemaakt om het verkeer rond Antwerpen plat te leggen. Hij vindt wel dat de foorkramers de wet overtraden door de belemmering van het verkeer. Daarom worden zij veroordeeld, maar ze krijgen dus geen straf.