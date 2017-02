Door: redactie

9/02/17 - 13u26 Bron: vtmnieuws.be

video

De Brusselse regering kan haar strenge geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving. Dat heeft minister van Economie Kris Peeters (CD&V) ontdekt, schrijven de Mediahuis-kranten. De reisorganisatoren waarschuwen voor duurdere vliegtickets vanwege de heisa over de geluidsnormen.