"Justitie ligt niet meer op intensieve maar op palliatieve zorgen"

"Justitie ligt niet meer op de afdeling intensieve zorgen maar op de afdeling palliatieve zorgen." Dat heeft de Brusselse assisenvoorzitter Michel de Grève gezegd op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Het assisenproces dat de raadsheer moest voorzitten, kon vandaag niet van start gaan door een spontane actie bij het Veiligheidskorps, waarvan een aanzienlijk deel zich vanochtend ziek verklaarde.

De leden van het Veiligheidskorps zijn niet opgezet met de aanslepende onderhandelingen over hun overheveling naar de federale politie en de richting die die onderhandelingen uitgaan. Het gevolg van hun spontane actie was dat verschillende rechtszaken met gedetineerden donderdagochtend niet konden plaatsvinden of vertraging opliepen. Zo kon het assisenproces tegen Zalh Zakir en Bilal Haddouche, verdacht van de doodslag op Artur Rifa in het metrostation Rogier op 20 mei 2013, donderdagvoormiddag niet van start gaan.



"Dit is surrealistisch, dat zoiets kan in ons land is onvoorstelbaar erg", sprak assisenvoorzitter Michel de Grève. "Een assisenproces dat niet kan doorgaan door de actie van enkelingen. Justitie was al in kritieke toestand, nu liggen we zowaar op de palliatieve afdeling. Op deze manier, als men weigert de nodige middelen te voorzien, als men amper 0,5 procent van het federale budget aan justitie besteedt, als vertrekkende magistraten maar niet vervangen worden, kan justitie eenvoudigweg niet functioneren."



Ook advocaat-generaal Stéphane Lempereur toonde zich streng. "We worden dagelijks geconfronteerd met de desorganisatie op onze zittingen en we staan daar volledig machteloos tegen", klonk het. "Het kan niet dat we afhankelijk zijn van de wil van enkelingen die geen enkel respect hebben voor de werking van justitie. Ik bied de leden van de jury onze excuses aan, zij zijn enkel eenvoudige burgers die hun taak kwamen uitvoeren."