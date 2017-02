Veertiental flats ontruimd na brand in appartementsgebouw Kanne

Door: redactie

9/02/17

riemst In een appartementsgebouw in Kanne, bij Riemst, is vorige nacht een hevige brand uitgebroken. Een veertiental flats werd kort voor middernacht ontruimd. Ongeveer 24 bewoners stonden in hun nachtkleding op straat. Bij de brand viel een lichtgewonde.