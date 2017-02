Anderhalf uur aanschuiven op E17 in De Pinte na ongeval met acht wagens

Door: redactie

9/02/17 - 08u54

Op de E17 richting Gent loopt de wachttijd op, tot anderhalf uur, na een kop-staartaanrijding met acht wagens in De Pinte. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om van Kortrijk naar Gent om te rijden.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur in de richting van Gent. Er waren acht personenwagens betrokken bij een kop-staartaanrijding, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk moest een van de bestuurders uitwijken voor isolatiepanelen die op de snelweg gevallen waren. Twee inzittenden van de voertuigen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De linkerrijstrook is versperd in De Pinte en de takeling van de voertuigen is nog aan de gang. Er staat een file vanaf Deinze en de wachttijd loopt op tot anderhalf uur. In de andere richting staat er een kijkfile. Het Verkeerscentrum raadt aan om van Kortrijk naar Gent om te rijden via de E403 naar Brugge en vervolgens de E40, en van Kortrijk naar Brussel via Doornik.