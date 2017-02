Vijftiger sterft bij hevige woningbrand in Hamme

Koen Baeten

9/02/17 - 08u18 Bron: eigen berichtgeving

© Geert De Rycke.

In de Broekstraat in Hamme is deze ochtend rond 05.30 uur een brand ontstaan in een woning. De brand was zeer hevig en de woning werd volledig verwoest door de vlammen. De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend.