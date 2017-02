Waalse politici reven jarenlang meer geld binnen dan toegestaan: regering kneep oogje toe

Door: redactie

Door een gat in de wetgeving konden Waalse politici jarenlang tienduizenden euro's meer verdienen dan eigenlijk toegestaan. De Waalse regering wist dat en deed niets, schrijft Le Soir volgens De Standaard vandaag.

De Waalse regering besliste twee weken geleden, op 26 januari, de wettelijke loophole te dichten, na het uitbarsten van het Publifin-schandaal. Maar volgens Le Soir was de regering al sinds 2012 op de hoogte en werd er al die tijd niets gedaan.



Het verhaal begint in 2009, op het moment dat lokale mandatarissen niet meer mogen verdienen dan 165.763,32 euro met hun mandaat en alle 'afgeleide mandaten'. Claude Desama, de PS-burgemeester van Verviers, zit daar echter meer dan 44.000 euro boven, vooral door zijn functie als voorzitter bij energiedistributienetbeheerder Ores.



Afgeleid mandaat

Hij weigert het geld echter terug te betalen. Omdat zijn functie bij Ores niet afgeleid was van zijn functie als burgemeester. Hij was namelijk aangeduid door de intercommunale Intermosane. Hij trekt daarom naar de Raad van State voor een juridische strijd met het Waalse Gewest, en haalt zijn slag thuis.



De Raad van State stelt vast dat Desama bij Intermosane wel degelijk een afgeleid mandaat heeft, maar niet bij Ores. Daar is hij benoemd door Intermosane. Dat is dus een afgeleid mandaat... van een afgeleid mandaat. Volgens de Raad van State valt dat daardoor buiten de bestaande beperkingen.



Precedentswaarde

Het arrest heeft precedentswaarde en de Waalse regering is er al sinds 2012 van op de hoogte, schrijft Le Soir. Toch gebeurde er al die jaren niets.