Heisa over geluidsnormen maakt vliegtickets duurder, maar Peeters legt bom onder dossier

DIETER DUJARDIN EN ROBBIE DIERICKX

9/02/17 - 05u01

© photo news.

"Eigenlijk is de knoop van Zaventem vandaag makkelijker te ontwarren dan 10 jaar geleden. Er is minder vliegverkeer en de toestellen zijn stiller geworden." Dat zegt de laatste man die erin slaagde het "klotedossier" van de vliegroutes te pacificeren: Etienne Schouppe (CD&V). "Wat hier speelt, is niks anders dan politieke profilering." Intussen legt Kris Peeters een bom onder het dossier door de Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Frémault er in een brief fijntjes op te wijzen dat er procedurefouten in haar wetgeving zitten.

In de brief wijst Peeters erop dat Frémault heeft nagelaten om "technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie". Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de normen aan te vechten.



Uithaal

De brief kan gezien worden als een uithaal naar het Brussels Gewest, dat haar huiswerk nu moet overdoen. Op 1 januari hadden die strengere geluidsnormen al moeten ingaan, maar de Vlaamse regering heeft daartegen een belangenconflict ingeroepen. Omdat de normen strenger zijn, dreigen vliegtuigen namelijk uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.



Het is nog afwachten op de reactie van het Brussels Gewest. Wel kijkt iedereen naar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een allesomvattende vliegwet op te stellen.



Negatieve spiraal

"Na de aanslagen was er al een ­verschuiving naar de ons om­ringende landen en nu riskeren we weer in een negatieve spiraal te belanden", voorspelt Frank Bosteels van ­reisorganisator Connections. Veel maatschappijen dreigen ­immers te vertrekken op ­Zaventem. "En als dat gebeurt, heeft dat invloed op de prijs. Stel dat Fly Emirates z'n vluchten naar Schiphol of Parijs verhuist, dan zal concurrent Etihad z'n tarieven optrekken, want dan hebben ­reizigers in Brussel toch geen ­andere keuze."



Intussen vragen de burgemeesters van de Vlaams-Brabantse gemeenten aan de Vlaamse regering om een nieuw belangenconflict in te dienen. Dat zou de ver­strenging van de geluidsnormen weer met 60 dagen blokkeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) houdt die boot voorlopig af. "Het is weinig ­productief om gesprekspartners al bij voorbaat voor het blok te zetten."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.