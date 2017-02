Richard Ashcroft en Michael Kiwanuka op Cactusfestival

Door: redactie

9/02/17 - 01u15 Bron: Belga

Gabriel Rios vorig jaar op het Cactusfestival in het Minnewaterpark in Brugge. © photo news.

Cactusfestival heeft vandaag een tweede lading namen gedropt. De opvallendste namen in een lijst van zes zijn Richard Ashcroft en Michael Kiwanuka. De 36ste editie van het driedaagse muziekfestival in het Brugse Minnewaterpark vindt dit jaar plaats van 7 juli tot en met 9 juli.

Het Cactusfestival in Brugge blijft zichzelf trouw en serveert opnieuw acts uit binnen- en buitenland en uit verschillende genres. Met de nieuwe namen geeft de organisatie vooral de openingsdag flink vorm. Met Richard Ashcroft heeft het festival een icoon uit de britpopscene vast. De Brit werd vooral bekend als frontman van The Verve, maar bouwde de jongste jaren ook een sterke solocarrière uit met inmiddels vier albums. Hij zakt op vrijdag 7 juli af voor een exclusief concert.



Kiwanuka

Ashcroft krijgt die dag het gezelschap van zijn landgenoot Michael Kiwanuka die met zijn recentste album "Black Man In a White World" helemaal ontpopte. Met zijn soulstem nam hij vorig jaar onder meer nog het terrein van Dranouter Festival helemaal in. Nu wacht het Minnewaterpark.



Ook 'Het Zesde Metaal' komt op de openingsdag naar Brugge. Een thuismatch voor West-Vlaming Wannes Cappelle die recent nog een MIA-award in de wacht sleepte.



Cultstatus

Op zaterdag 8 juli mag het Amerikaanse Rhye op de bühne, op zondag worden ook Kevin Morby en de duistere krachten van Sophia verwacht. Die laatste bouwde met de hit 'Oh my love' een cultstatus op. Eerder bevestigden 'Goose', 'Explosions in the Sky', 'Kaiser Chiefs' en Jamie Lidell. De voorverkoop loopt al.