Parket eist celstraf van 18 maanden voor exhibitionistische vijftiger

Door: redactie

8/02/17 - 21u21 Bron: Belga

Het parket Halle-Vilvoorde heeft deze namiddag een gevangenisstraf van 18 maanden met probatie-uitstel gevorderd tegen een vijftiger uit Groot-Bijgaarden. Die zou zich gedurende ongeveer een jaar lang te pas en te onpas letterlijk hebben blootgegeven in zijn voortuin en op zijn terras. Volgens de man was hij in een diepe depressie gesukkeld door jarenlange eenzaamheid.

De vijftiger was nooit in aanraking gekomen met het gerecht tot hij in de zomer van 2015 begon met zich naakt te vertonen in zijn voortuin en op zijn terras, dat aan de straatzijde van zijn woning ligt. Daar ging hij dan in volle glorie op een tuinstoel liggen of urineren. Volgens verschillende buren liep hij ook zichtbaar naakt door de woning, waarbij hij zijn geslachtsdelen manipuleerde en volgens sommigen zelfs masturbeerde.



De kinderen van een nabijgelegen kinderdagverblijf zagen de man niet maar de begeleidsters wel, al verwittigden zij de politie niet. Andere buren deden dat wel maar ondanks herhaalde politietussenkomsten staakte de vijftiger zijn activiteiten niet. Uiteindelijk werd de man in de zomer van 2016 opgepakt. Sindsdien waren er geen incidenten meer.



Het parket eiste een celstraf met probatie-uitstel omdat het van mening was dat de man vooral psychologische begeleiding nodig had. Dat werd door de verdediging niet tegengesproken.



"Na één relatie van 6 jaar, in zijn jeugd, heeft mijn cliënt geen enkele ernstige relatie meer gehad", pleitte de advocate van de man. "De laatste 16 jaar is hij volledig alleen geweest en die eenzaamheid heeft geleid tot een ernstige depressie, met deze feiten als gevolg."



De verdediging hoopte op een opschorting. Het vonnis valt op 1 maart.