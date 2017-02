Parket eist 15 maanden cel tegen agent die partner zou geslagen en gestalkt hebben

Door: redactie

Het parket Halle-Vilvoorde heeft deze namiddag een celstraf van 15 maanden gevorderd tegen een 35-jarige politieman die zijn partner zou geslagen en gestalkt hebben. Op drie verschillende momenten zou de agent zijn partner mishandeld hebben en nadat de relatie beëindigd was, zou hij haar twee weken lang bestookt hebben met e-mails, brieven en telefoontjes. Het parket kan zich wel vinden in een straf met probatie-uitstel maar de verdediging vraagt de vrijspraak.

De politieman had het beweerde slachtoffer begin 2015 leren kennen en had voor haar zijn vrouw en kinderen laten zitten. De nieuwe relatie liep echter niet over rozen want in november 2015 zou de 35-jarige man zijn nieuwe vriendin een eerste keer geslagen hebben, in bijzijn van zowel haar als zijn kinderen. Enkele weken later, op 17 december 2015, zou hij haar opnieuw geslagen hebben en ditmaal ook bij de keel gegrepen hebben. Het derde incident zou zich voorgedaan hebben terwijl het koppel in mei 2015 op een romantische uitstap naar Rome was. Daar moest de Italiaanse politie tussenbeide komen. Na dat laatste incident maakte de vrouw een einde aan de relatie maar dan zou de dertiger haar nog twee weken lang lastiggevallen hebben.



Volgens de verdediging waren al die mails, brieven en telefoontjes geen stalking, omdat er geen dreiging van uit ging. Ook de feiten van slagen en verwondingen werden betwist. De politieman en zijn nieuwe vriendin zouden een passionele en tumultueuze relatie gehad hebben, waarbij vooral de vrouw zich jaloers zou opgesteld hebben en hem op regelmatige basis het bloed van onder de nagels zou gepest hebben. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak of op zijn minst een opschorting.



Het vonnis valt op 28 februari.