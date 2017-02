Internering voor vrouw die politie-inspecteur probeerde te wurgen met sjaal

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag de internering bevolen van Daisy F. De 35-jarige vrouw werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag op een politie-inspecteur in Zoutleeuw in november 2015. Vanop de achterbank van een politiewagen probeerde ze hem te wurgen met een sjaal.

Twee politie-inspecteurs werden op 17 november 2015 belast met het overbrengen van Daisy F. naar psychiatrisch ziekenhuis Asster in haar woonplaats Sint-Truiden. Toen dat tot haar doordrong, maakte ze haar gordel los en schoof ze op naar de zetel achter de bestuurder. Plots gooide ze haar sjaal over het hoofd van de rijdende inspecteur. Ze trok die zo fel aan dat de man bijna gewurgd werd. Hij zat met het hoofd geklemd aan de hoofdsteun van de zetel en kreeg geen lucht meer.



De tweede inspecteur kon een drama nipt voorkomen. Hij gaf de vrouw enkele slagen waardoor ze haar greep moest lossen. Tijdens het overmeesteren deelde F. op haar beurt enkele klappen uit, waardoor beide inspecteurs verwondingen opliepen.



De advocaat van F. vroeg een herkwalificatie omdat zijn cliënte alleen een nieuwe opname in de psychiatrie wilde verhinderen. Zelf verklaarde ze dat de politiewagen aan hoge snelheid reed en plots vertraagde aan stoplichten. Toen vatte ze het plan op om de bestuurder te verblinden met een sjaal om een ongeval te veroorzaken. Zo hoopte ze in een gewoon ziekenhuis te belanden.



De rechter achtte de poging tot doodslag bewezen tegen de rijdende inspecteur.