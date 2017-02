Optima Bank: Piqueur krijgt luxewagens voorlopig niet terug

Door: redactie

Het verzet van de voormalige topman Jeroen Piqueur van de failliete Optima Bank tegen het bewarend beslag op een aantal luxewagens, is afgewezen. Dat heeft de Gentse beslagrechter beslist. In april wordt ten gronde gepleit over een uitvoerend beslag, maar intussen is er ook strafrechtelijk beslag op de voertuigen.