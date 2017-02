Antwerps Middelheimziekenhuis even getroffen door stroompanne

Door: redactie

8/02/17 - 14u49 Bron: Belga

© Streetview.

De stroompanne bij het Antwerpse Middelheimziekenhuis heeft vanmiddag van zowat 13.15 tot 15 uur geduurd, maar intussen zijn alle problemen achter de rug. Dat meldt het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Geplande operaties werden uitgesteld tot na de panne. Dringende operaties waren er niet.

"De oorzaak lag bij technische problemen van onze elektrische installaties, de omgeving van het ziekenhuis heeft dus geen problemen ondervonden", zegt ZNA-woordvoerster Renee Willems. "Er is ook geen verband met een stroomonderbreking in de Antwerpse binnenstad eerder op de dag."



De meeste patiënten en bezoekers hebben volgens ZNA weinig gemerkt van de panne. "In een dergelijke situatie wordt er overgeschakeld op een noodstroomgenerator voor alle levensbelangrijke installaties", zegt Willems. "Het zou dus kunnen dat er hier en daar bij wijze van spreken een koffiemachine niet gewerkt heeft, maar bijvoorbeeld de toestellen waar patiënten aan liggen zijn uiteraard gewoon blijven functioneren."