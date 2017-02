Hevige rookontwikkeling na brand in woning in Muizen

Door: Tim Van der Zeypen

8/02/17



Op de Sint-Lambertuslaan in Muizen bij Mechelen woedt momenteel een hevige woningbrand. De brand brak uit omstreeks 11.30 uur en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Brandweerzone Rivierenland is momenteel massaal ter plaatse.

De brand sloeg ook deels over op een aanpalende woning. "De vlammen konden we tegenhouden op de scheiding maar de woning kreeg wel veel rook binnen", zegt brandweerluitenant Ronny Cornelis.



Alle bewoners konden beiden woningen tijdig verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer is momenteel nog volop aan het blussen. De straat is volledig afgesloten voor het verkeer.