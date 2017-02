Agente laat 18 bomen illegaal kappen

Peter Lanssens

8/02/17 - 12u13 Bron: Eigen berichtgeving

© Johan Anckaert.

Kortrijk Een politie-agente liet recent in de Spoorbermstraat in Kortrijk achttien bomen illegaal kappen. De stad laat nu een pv opmaken door de... politie. De verkaveling ligt aan de grens met Stasegem, vlakbij Worldkarts Flanders Indoor Karting.

© Johan Anckaert.

In de straat, een groene oase midden een verstedelijkt en industrieel gebied, wordt momenteel een verkaveling aangelegd. "Tot grote ontzetting van mij en veel andere oorspronkelijke bewoners stellen we vast dat er een rij bomen geveld is langs een gracht", vertelt bewoner Steven Bossuyt.



"De bomen langs de gracht zijn namelijk beeldbepalend. Het behoud moet zo veel mogelijk nagestreefd worden. Er was een vergunning voor twee bomen, niet voor twintig", aldus nog Steven Bossuyt.



De bewoonster van het perceel, die in de fout ging door de bomen illegaal te laten kappen, werkt bij de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). "Ook wij stellen de kaalslag vast", zeggen schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a) en schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld).



"We sturen een brief naar de bouwheer en architect om de overtreding te melden. En we laten de politie een proces-verbaal opmaken. Waarin we het opnieuw aanplanten eisen, zodat de boomwaarde zo snel mogelijk hersteld wordt."