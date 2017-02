Vlaamse ziekenhuizen liggen overvol

Door: redactie

De ziekenhuizen in Vlaanderen liggen overvol. Ze worden overrompeld door patiënten met virale infecties. Dat meldt de VRT. De spoeddiensten hebben het bijzonder druk en de bedden liggen vol.

De griepepidemie is de afgelopen weken intenser geworden. Maar dat is niet de enige reden voor de grote drukte in de ziekenhuizen. Er zijn dit jaar vooral patiënten met luchtwegeninfecties. Virale infecties kunnen, vooral bij oudere mensen, ademhalingsproblemen en uitputting veroorzaken.



In het AZ Sint-Lucas in Gent zijn, net als in vele andere ziekenhuizen, alle bedden en ruimtes bezet. "Elk jaar is er wel een winterpiek, maar dit jaar hebben we beduidend meer patiënten dan gewoonlijk", zegt communicatieverantwoordelijke Iny Cleeren van het AZ.



De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen moeten invoeren: sommige ingrepen worden uitgesteld en er wordt voor gezorgd dat patiënten zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. In enkele ziekenhuizen in West-Vlaanderen is volgens De Standaard zelfs even een patiëntenstop ingevoerd.