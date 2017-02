E313 ter hoogte van Hasselt-West vesperd door omgekantelde vrachtwagen

Door: redactie

8/02/17 - 03u55 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

Op de E313 ter hoogte van Hasselt-West in de richting van Lummen is deze nacht een vrachtwagen omgekanteld met meer dan honderd biggen aan boord, zo meldt de VRT. Het nieuws werd bevestigd door de brandweer van Hasselt en het Vlaams Verkeerscentrum.

De trucker verloor om iets na middernacht om een nog onduidelijke reden de controle over zijn vrachtwagen, die in een gracht terechtkwam. De hulpdiensten werden er bijgehaald en ook een dierenarts werd opgevorderd, aldus de VRT.



Takelwerken

De snelweg is sindsdien afgesloten van Hasselt-West tot Lummen, en het verkeer wordt omgeleid. Het Vlaams Verkeerscentrum wist rond 3.20 uur dat de takelwerken nog steeds bezig zijn, en dat het nog niet duidelijk is hoelang ze nog zullen duren.