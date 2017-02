Algemene personeelsvergaderingen bij Caterpillar in Gosselies

Door: redactie

8/02/17 - 00u14 Bron: Belga

© photo news.

Vandaag staan er algemene personeelsvergaderingen gepland bij Caterpillar Belgium in Gosselies. Het personeel zal geïnformeerd worden over de contacten tussen de directie en de vakbonden gisteren, nadat de fabriek in Charleroi in gebreke gesteld werd door opdrachtgever Caterpillar SARL.