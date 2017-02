Marco Mariotti

7/02/17

Het vuur ontstond in de achterbouw van de woning. © Huub Broers.

In 's-Gravensvoeren in Voeren is vanavond brand uitgebroken in de achterbouw van een woning. De woning raakte zwaar vernield. De bewoners konden tijding ontkomen en bleven ongedeerd. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar blust nog na. De schade is groot.