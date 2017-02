Door: redactie

Ryanair lanceert geen nieuwe routes meer op Brussels Airport zolang er geen oplossing is in de discussie over de geluidsnormen. Snijden in het aanbod doet de Ierse maatschappij niet, maar in de zomer zal dat volgens topman Michael O'Leary onvermijdelijk worden.