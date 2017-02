Ruim zes jaar cel voor neersteken van kindbruid

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Maradonna B. (19) uit Merksem veroordeeld tot zes jaar en twee maanden cel omdat hij vorige zomer zijn 15-jarige "echtgenote" had neergestoken. Ze was volgens de Romatraditie aan hem uitgehuwelijkt.

Het slachtoffer was op 12-jarige leeftijd vanuit Macedonië naar ons land gekomen en was bij haar "echtgenoot" en zijn moeder en stiefvader komen wonen. Ze moest helpen in het huishouden en zo snel mogelijk voor nakomelingen zorgen, wat resulteerde in twee miskramen op haar 13 en 14 jaar. Naar school gaan, mocht ze niet.



In de nacht van 28 juli 2016 kregen Maradonna B. en het slachtoffer ruzie. Hij verdacht haar van overspel en ging haar te lijf met een mes. De moeder van de beklaagde hoorde het meisje "auw" roepen. Ze ging kijken en zag een "beetje bloed". In plaats van de hulpdiensten te verwittigen, veegde ze het bloed weg met een t-shirt en gaf het slachtoffer soep en een pijnstiller.



Doorboorde long

's Morgens belde Maradonna B. naar zijn zus. Toen zij de verwondingen van het slachtoffer zag, besliste ze om de hulpdiensten te verwittigen. Het meisje had tien snij- en steekwonden in de nek, rug, rechterarm en linkerwijsvinger. Eén van de messteken had haar long doorboord. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze meteen geopereerd werd.



De moeder en stiefvader van Maradonna B. werden mee veroordeeld voor onder meer schuldig verzuim en mensenhandel. Ze kregen respectievelijk vier jaar en dertig maanden voorwaardelijk. Ze moeten van de rechtbank Nederlands leren en een integratiecursus volgen.