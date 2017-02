Klacht tegen burgemeester Ham die met wapen naar 'amokmaker' zwaait

Door: redactie

7/02/17

Burgemeester Dirk De Vis haalde zijn Winchester uit 1873 van de muur toen hij 's nachts de amokmaker hoorde. © Screenshot TV Limburg.

video Burgemeester van Ham, Dirk De Vis (CD&V), is zijn wapen een tijdje kwijt. Dat heeft het parket van Limburg meegedeeld. De burgervader verjoeg er zondagavond een dronken herrieschopper mee toen die tumult veroorzaakte aan een broodautomaat.

Toen ik naar de automaat ging, kreeg ik plots een tweeloop op mij gericht. 'Doet uw camionette uit of ik schiet onder uw kloten', riep hij Het 49-jarige 'slachtoffer'

Het parket van Limburg heeft de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad de opdracht gegeven een geweer van burgemeester Dirk De Vis tijdelijk in bewaring te nemen. De man hoorde zondagavond laat lawaai aan de broodautomaat, aan de oprit van waar de burgemeester en zijn vrouw hun apotheek hebben.



Toen de burgervader een kijkje ging nemen, bleek het om een dronken man te gaan. De CD&V'er verkondigde vandaag op TV Limburg over hoe hij de lawaaimaker rond 2.30 uur had weten te bedaren. Volgens de burgemeester liet de amokmaker zijn auto draaien met de radio luid.



De Vis vroeg de man weg te gaan en haalde daarom een oude Winchester van de muur. Het wapen uit 1873 is onbruikbaar gemaakt. De Vis beschikt wel over alle nodige documenten.



De "amokmaker" vertelt een ander verhaal. "De burgemeester vertelt leugens. Ik was helemaal niet dronken", zegt de Hammenaar aan TV Limburg. "Toen ik om 2.30 uur in de nacht van zondag op maandag naar de automaat ging, kreeg ik plots een tweeloop op mij gericht. 'Doet uw camionette uit of ik schiet onder uw kloten', riep hij. 'Meneer de burgemeester, waarom richt je een wapen op mij?', vroeg ik en toen was hij weg. Waarschijnlijk omdat hij door had fout te zijn."



De man, die liever anoniem blijft, dient dan ook klacht in tegen de burgemeester. "Ik voelde me gechoqueerd. En dan zijn er nog die beelden op TVL dat hij een lasso vast heeft. Dit zijn cowboystreken van de burgemeester."



Maandagnamiddag kreeg De Vis bezoek van de politie. De politie Limburg Regio Hoofdstad voert het onderzoek en heeft beslist het wapen van de burgemeester een tijdje in bewaring te nemen. Maar dat nieuws ontkent de burgemeester: "Ik weet van geen klacht. Dat mijn Winchester in beslag genomen is? Klopt niet. Ook heb ik zo niet tegen die man gesproken. En dat hij nu klacht tegen mij indient... Je moet maar durven. Dat is iemand die me een loer wil draaien", verklaart de burgemeester nog aan TV Limburg.