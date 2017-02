Mensensmokkelaars riskeren 25 en 22 jaar cel voor moord op trucker

Door: redactie

Waasmunster Voor de Gentse correctionele rechtbank heeft het openbaar ministerie vandaag celstraffen van 25 en 22 jaar cel gevorderd tegen twee leden van een Oekraïense bende mensensmokkelaars, voor het ombrengen van een vrachtwagenchauffeur. "Het slachtoffer werd geronseld op de parking (van de E17 in Waasmunster, nvdr.) en is gezwicht voor het geld, maar hij moest niet vermoord worden", zei aanklager Bernadette Baeyens.

Langs de E17 in Waasmunster werd op 7 mei 2015 het lichaam aangetroffen van een Litouwse vrachtwagenbestuurder, die met geweld om het leven gebracht werd in de cabine van zijn truck. Op 12 mei 2015 werden op de parking langs de E40 in Drongen twee Oekraïense mannen door de wegpolitie opgepakt. Ze bleken in het bezit te zijn van Poolse identiteitskaarten waarover ze geen goede uitleg konden geven.



Uit onderzoek bleek dat een van de Oekraïense mannen te maken had met de dood van de truckchauffeur. Het onderzoek toonde ook aan dat de truckchauffeur in Drongen gedood werd en dat de vrachtwagen nadien door de verdachten werd overgebracht naar Waasmunster. De politie legde daarna een criminele organisatie van Oekraïense mensensmokkelaars bloot. De politie pakte de leden op bij een actie in België, Polen en het Verenigd Koninkrijk.



Het netwerk smokkelde Oekraïense onderdanen tegen betaling naar het VK. De bende beschikte zelf over een kapper die zorgde dat de te smokkelen personen qua uiterlijk overeen kwamen met personen op de Poolse identiteitskaarten.



De twee kopstukken van de bende werden eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor mensensmokkel. Ze kregen ook een geldboete van elk 3 miljoen euro, waarvan drie kwart met uitstel. De andere bendeleden kregen celstraffen die oplopen tot 4 jaar cel en geldboetes tot 600.000 euro.



De twee bendeleden die beschuldigd werden van het ombrengen van de vrachtwagenchauffeur, waren volgens het openbaar ministerie niet aan hun proefstuk. "Het gaat om een een roofmoord", zei openbaar aanklager Bernadette Baeyens. "Ze hadden geen voeling met het slachtoffer en hebben hem koelbloedig vermoord. Het slachtoffer werd geronseld op de parking en is gezwicht voor het geld, maar hij moest niet vermoord worden. Er moet wel een onderscheid tussen de twee beklaagden gemaakt worden. De eerste is al eens veroordeeld en voor hem vorder ik 25 jaar. Voor de tweede vraag ik 22 jaar cel."