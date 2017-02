Agenten beschoten door overvallers in Philippeville

Door: redactie

Verschillende gemaskerde en gewapende individuen hebben deze namiddag de Aldi-supermarkt in Philippeville overvallen. Ze openden ook het vuur op de achtervolgende politieagenten, die daarop riposteerden. De ordediensten ontplooiden een veertigtal ploegen en richtten wegversperringen op, maar raakten uiteindelijk het spoor van de daders kwijt in de omgeving Ham-sur-Heure/Nalinnes. Dat melden de ordediensten.

De daders konden de hand leggen op zeker één kassa. Ze vluchtten weg in een donkere Peugeot. Het voertuig werd al snel achtervolgd door de lokale politie van de zone Flowal (Florennes-Walcourt). De daders vuurden enkele keren in de richting van de politiecombi's, weliswaar zonder ze te raken. Ter hoogte van het kasteel van Ham-sur-Heure vuurden de agenten terug, om de vluchtenden tegen te houden.



In totaal is een veertigtal politieploegen uit verschillende zones ingezet en werden verschillende versperringen opgericht, maar de daders konden ontkomen.