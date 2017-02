Ondanks unieke nagellak en horloge: identiteit vermoorde vrouw blijft onbekend

Door: redactie

7/02/17 - 17u24 Bron: Federale politie

© Federale Politie.

geluwe De politie tast nog steeds in het duister over de identiteit van de jonge vrouw die op 31 december van vorig jaar dood werd aangetroffen in een gracht in het West-Vlaamse Geluwe, Wervik. De onderzoekers doen vandaag opnieuw een oproep naar mensen die iemand kennen van het Aziatische type en hopen, onder meer aan de hand van de opvallende nagellak, meer te weten te komen over de vrouw.

De vrouw - vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar oud - zou allicht overleden zijn tussen 21 november en 30 december

Het stoffelijke overschot van de jonge vrouw werd op oudejaarsdag, om 9.30 uur 's ochtends, door de politie aangetroffen in een gracht in de Beselarestraat in Geluwe. Er bestond geen twijfel over: de vrouw werd vermoord en in brand gestoken. Toen de politie het lichaam vond, verkeerde het al in staat van ontbinding. De vondst kwam er na een tip van een man uit Waregem. Die was de vrijdag voordien met vrienden aan het jagen in de buurt.



Persoonlijke documenten werden niet teruggevonden - in de gracht zijn wel fragmenten van een Nederlandstalige Metrokrant, van 21 november 2016, teruggevonden - en ook de latere autopsie kon geen duidelijkheid brengen over de identiteit van het slachtoffer. Ook is er geen onmiddellijke link met een verdwijningsdossier.



De vrouw - vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar oud - zou allicht overleden zijn tussen 21 november en 30 december, maar speurders denken dat ze om het leven is gekomen in de eerste of tweede week van december, zo'n twee à drie weken voor de jagers het verkoolde lichaam vonden. Uit onderzoek blijkt trouwens dat de vrouw reeds overleden was voor ze in brand werd gestoken. De plaats waar het slachtoffer is gevonden, is wellicht ook de plaats waar ze werd verbrand.



De Beselarestraat in Geluwe loopt parallel met de snelweg A19 tussen Ieper en Kortrijk. Vanuit de Ieperstraat in Geluwe kunnen de vlammen zeker zijn opgevallen.



Opvallend uurwerk

De vrouw van Aziatische afkomst was slank gebouwd en klein van gestalte (zo'n 1.45 meter à 1.50 meter lang). Ze had een gaaf gebit en verzorgde voeten. Twee opvallende kenmerken: de teennagels waren gelakt met een erg specifieke nagellak én er werden een damesuurwerk, een stukje van een bril en een zilveren halsketting teruggevonden.



De politie verspreidde vandaag nogmaals enkele foto's: het uurwerk is van het merk 'Citizen Eco-drive', van het horloge zouden slechts 200 stuks geproduceerd zijn voor de Japanse markt. Het heeft een waarde van 230 à 250 euro. In het glas is een opvallend slijppatroon te zien.



De speurders vragen het te laten weten indien u iemand kent die voldoet aan de beschrijving, zeker wanneer u haar al geruimte tijd niet meer hebt gezien.