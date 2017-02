Herman Schueremans betaalde minnelijke schikking in witwaszaak

Door: redactie

7/02/17 - 16u40 Bron: Belga

© photo news.

Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. Dat meldt de krant De Tijd en wordt bevestigd door het Leuvense parket.

Het ging om de uitloper van een onderzoek naar een fiscale inbreuk. Die fiscale inbreuk was verjaard, maar het parket kon Schueremans nog vervolgen voor witwassen. Met de betaling van de minnelijke schikking, waarvan het bedrag niet werd prijsgegeven, komt er een einde aan die vervolging, zegt het Leuvense parket.



Het onderzoek van het Leuvense parket was begonnen toen de Belgische antiwitwascel een verdachte geldtransactie had opgemerkt en daarvan het parket had verwittigd. Het ging om een geldstroom tussen Luxemburg en België. Het parket opende daarop een opsporingsonderzoek en kwam tot de conclusie dat er sprake was van een fiscale inbreuk, die weliswaar verjaard was. Het parket kon Schueremans wel nog vervolgen voor het witwassen van de gelden. Maar omdat Schueremans meewerkte aan het onderzoek en zelf stappen zette naar de fiscus, deed het parket hem in november vorig jaar een voorstel tot minnelijke schikking. De festivalorganisator heeft die intussen betaald.