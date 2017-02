Man krijgt 6 maanden cel met uitstel omdat hij vrouw verwondde met vuurstok in dancing Versuz

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 25-jarige man uit Hannuit veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor het toebrengen van letsels met een vuurstok in dancing Versuz in Hasselt. Aan het slachtoffer moet de man ruim 6.769 euro schadevergoeding.

De feiten gebeurden in augustus 2014. Een ober passeerde met een fles champagne waarin een vuurstok stak. De beklaagde, die al aardig gedronken had, haalde de vuurstok uit de champagnefles en begon ermee in de buurt van het slachtoffer en haar vriendin te dansen. Plotseling belandde de vuurstok achter haar kleding en daardoor liep het slachtoffer, een 39-jarige vrouw, letsels op aan haar borstkas.



De rechtbank voorziet ook een voorbehoud voor eventuele plastische chirurgie in de toekomst. De beklaagde zou zich van het voorval zelf niets meer herinneren.



Na het incident besliste de discotheek om de vuurstokjes, die klanten bij een fles sterke drank gratis kregen, te bannen.