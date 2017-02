Eric Van Rompuy stopt in 2019

Door: redactie

7/02/17 - 16u04 Bron: vtmnieuws.be

video Eric Van Rompuy (CD&V) zegt de politiek in 2019 definitief vaarwel. Na zijn legislatuur stopt hij ermee, zegt hij in De Meulemeester in Debat op vtmnieuws.be waar hij in debat ging met Rob Van de Velde (N-VA). "Ik hoop dat de regering nog 2,5 jaar standhoudt want anders is het voor mij ook gedaan."