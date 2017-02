IN KAART: Deze Blokker-filialen moeten sluiten

Door: redactie

7/02/17 - 19u50 Bron: Belga

De directie van huishoudketen Blokker heeft vandaag bekendgemaakt 69 van de 190 winkels in België te sluiten. Daardoor staan 302 van de ruim 900 banen op het spel. Dat meldt Blokker in een persbericht.

CEO: "Niets doen was geen optie"

"Niets doen bij Blokker was geen optie. Er zijn immers nog winkels die openblijven en in de toekomst hun structurele winstgevendheid moeten terugvinden." Dat zei Bernd Bosch, CEO van Blokker België, later op de dag in een conference call over het herstructureringsplan bij de keten.



Blokker ziet de verkoop al enkele jaren dalen. Tussen 2012 en 2015 ging het aantal kassatransacties met 10 procent naar beneden, aldus de topman. Het aankoopbedrag per klant bleef wel min of meer stabiel, al kocht de klant voor dat bedrag wel meer producten, wat dus wijst op een druk op de prijzen. "De retailmarkt in België verkeert in een crisis. De klant wil ook andere zaken dan vroeger. En er is de zware druk van e-commerce en van nieuwe spelers zoals Action", vatte de CEO de problemen waar Blokker mee geconfronteerd wordt samen.



De omzet van Blokker daalde navenant, van 144 miljoen euro in 2011 tot 115 miljoen vorig jaar. Omdat de kostenstructuur onveranderd bleef, stapelden de verliezen zich op, tot 15 miljoen euro in 2015 en 17 à 20 miljoen euro vorig jaar. "Analyses tonen aan dat als er niets aan de kostenstructuur zou veranderen, de verliezen verder zullen oplopen, tot 21 miljoen euro in 2017 en zelfs 25 miljoen euro in 2018", aldus de CEO.



Vandaar dus de aankondiging vandaag om te snoeien in het netwerk. Bosch noemde de aankondiging om 69 winkels te sluiten "zeer moeilijk". "We moeten alles in het werk stellen om de impact voor de betrokkenen en hun families tot een minimum te beperken", klonk het.



De topman wilde niet in detail treden over welke winkels precies dicht moeten. "De selectie gebeurde op basis van de rendabiliteit de jongste drie jaar, maar ook op basis van de kwaliteit en het potentieel van de locatie", aldus de CEO. "In de toekomst zal Blokker aanwezig blijven in de stadscentra én in de rand: alles hangt af van de regionale eigenheid." Bosch wilde zich evenmin vastpinnen op een precieze timing voor sluiting. "Alles hangt af van de sociale onderhandelingen", klonk het. "Maar ik denk wel dat er best zo snel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft aan het personeel".



Intussen gaat de keten voort met de ombouw van de 121 resterende Blokker-winkels. Zo'n 41 ondergingen reeds een facelift en 50 zullen die ondergaan voor de zomerkoopjes. De rest is tegen het einde van het jaar aan de beurt. De bedoeling is om de inrichting meer hedendaags te maken en de klant een betere zichtbaarheid te geven over de beschikbaarheid en prijs van een product. "Een Blokker-winkel wordt opgedeeld in een tiental werelden rond huishouden, met als belangrijkste 'koken en bakken', 'sfeer maken' en 'badkamer en wellness'" legt de CEO uit. Deze drie speerpunten werden gekozen op basis van marktstudies: zaken waar in België de meeste groei te rapen valt.



Daarnaast komen er in de winkels ook terminals waar het online-aanbod van Blokker te zien zal zijn. "Dat aanbod zal breder zijn dan in de winkel en de klant kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om producten thuis te laten afleveren", aldus Bosch. Voor het personeel betekent dit een andere aanpak. Het zal zich meer moeten toeleggen op advies en assistentie van de klant. "Vandaar zijn we gestart met opleidingen."



Al deze maatregelen, die deel uitmaken van een "masterplan" voor Blokker, hebben volgens de topman al een positief effect in de winkels waar ze ingevoerd werden "in de cijfers én in de perceptie van de klant". Bij de verdere uitrol worden er nog meer positieve effecten verwacht. "De bedoeling is om het bloeden te stoppen en opnieuw break-even te draaien in 2018", klonk het.