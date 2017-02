Regering mist deadline voor afkopen studiejaren

Door: redactie

7/02/17 - 05u45 Bron: Belga

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. © belga.

Vanaf 1 maart dit jaar zou elke Belg zijn studiejaren kunnen afkopen om later een hoger pensioen te hebben. Dat kondigde pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) eind vorig jaar aan. Die deadline wordt niet gehaald, omdat Open Vld en N-VA zich vragen stellen bij de kostprijs. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Eind vorig jaar raakten de topministers het eens over het algemene principe, maar de concrete uitwerking blijft voor discussies zorgen. Open Vld en N-VA vrezen dat de kostprijs voor deze maatregel wordt doorgeschoven naar de komende generaties. Ze vragen bijsturingen indien nodig. Onder meer het Planbureau is gevraagd om simulaties te maken.



Mogelijk wordt de afkoopsom toch nog opgetrokken voor wie dicht tegen zijn pensioen staat of wordt het aantal af te kopen studiejaren per persoon beperkt. CD&V houdt zich voorlopig gedeisd.



Krokusverlof

Eind deze week buigt de regering zich opnieuw over het dossier, allicht om knopen door te hakken. Daarna moet het wetsontwerp nog naar de Raad van State en besproken worden in het parlement. Met het krokusverlof in het verschiet lukt dat nooit meer voor begin maart. De invoeringsdatum wordt allicht verlaat tot 1 april of zelfs 1 mei, klinkt het in regeringskringen.