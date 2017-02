Minister Homans bijt van zich af na kritiek: "Ik boet nog altijd voor één tipsy avond"

DIETER DUJARDIN

Zo reageert Liesbeth Homans op de relatieve stilte bij N-VA, na een storm van kritiek over twijfelachtige ­armoedecijfers. "Tussen Bart De Wever en mij is er geen ­probleem. Het zijn sommige media die blijkbaar vinden dat ik nog steeds moet boeten voor een licht tipsy avond."

"Klinkklare onzin." Zelden hebben ­armoede-experts en oppositie zo hard uitgehaald naar een minister die in een tv-studio kwam vertellen dat de armoede gedaald is. Niet alleen omdat de daling niet significant zou zijn. Maar ook omdat de recentste cijfers de situatie in 2014 weergeven, het jaar waarin Homans pas uit de startblokken schoot. Even ­op­merkelijk: terwijl de Vlaamse vice­minister-president afgemaakt werd, bleef het ijzig stil op het Twitter-kanaal van N-VA, dat doorgaans op volle toeren draait als kopstukken onder vuur komen te liggen.



Op een reactie op de kritiek op Homans - nochtans de Vlaamse 'leading lady' van de partij - bleef het wachten tot gisteren, toen parlementslid Piet De Bruyn werd uitgestuurd om haar cijfers te bevestigen. Een #iksteunliesbeth lijkt er echter niet meer in te zitten voor een ­minister die al een tijd in de vuurlinie ligt.



Voelt Homans zich nog wel graag gezien door haar partij, die ze deze zomer in een interview als 'de nieuwe VLD' omschreef? "Natuurlijk wel. Ik heb vandaag (gisteren, red.) twee uur met Bart De Wever samen gezeten, er is geen probleem. En op het partijbestuur heb ik zelf het woord ­genomen over de heisa over de armoedecijfers. Niemand vond het nodig een ­opmerking te maken over de negatieve krantenartikels. Men ziet ook wel in dat dit een storm in een glas water is."



Experts beschuldigen u van leugens.

"Denkt u nu echt dat ik naar 'De Zevende Dag' zou gaan met cijfers die niet kloppen? Ik ben niet achterlijk, hè. De Vlaamse ­armoedemonitor toont een positieve trend, daar blijf ik bij. De armoede bij ­eenoudergezinnen daalt van 33 naar 27%. Ben ik daar euforisch over geweest? Neen. Ik heb gezegd: het kan nog veel beter, maar er is een positieve trend."



"Men moet wel consequent zijn. Vorig jaar ben ik door sp.a afgebrand op basis van armoedecijfers van 2013, toen ik nog geen minister was. Wanneer ik dan een jaar later opmerk dat het in 2014 iets beter gaat, mag ik dat niet zeggen, of wat?"



