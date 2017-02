Koning krijgt minder geld van Defensie

PHILIPPE GHYSENS

7/02/17 - 05u01

© Photo News.

Defensie besteedt elk jaar 2 procent minder van haar budget aan het koningshuis. Vooral de kosten van de militairen die voor de koning werken, moeten omlaag. Het koninklijke vliegtuig bij het leger wordt binnenkort wellicht vervangen door een geleased toestel.

Tussen nu en 2019 moet er elk jaar ­be­knibbeld worden op de kosten die ­Defensie maakt voor het koningshuis. In 2014 ­bedroeg het prijskaartje van de 34 militairen die ­gedetacheerd zijn naar het paleis nog 2.249.328 euro. Een jaar later was dat ­gedaald naar 2.112.582 euro, zo blijkt uit het antwoord op een parle­men­taire vraag aan defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Dat bedrag zal nog verder naar beneden moeten. "De regering heeft beslist om deze uitgaven voor de periode 2015-2019 jaarlijks te ver­minderen met 2%", zegt Vandeput.



Vliegreizen

Zal de koning het dan met minder (militaire) personeelsleden moeten doen? "Het zal eerder een kwestie zijn van de ­beschikbare mensen efficiënter in te ­zetten", klinkt het. Het budget van Defensie voor het koningshuis staat overigens los van de Civiele Lijst, waarmee de koning zijn ander personeel betaalt. Ook de factuur van de vliegreizen moet de komende jaren dalen. De koning is bij wet verplicht om zich naar het buitenland te ­verplaatsen in een legervliegtuig. Dat ­toestel, een Falcon, zal binnenkort uit de vloot gehaald worden.



Elf privéreizen

Vorig jaar maakte de koning elf privéreizen met het vliegtuig, goed voor een totale kostprijs van 84.000 euro. Volgens info van de krant 'La Dernière Heure' zal het toestel wellicht niet vervangen worden. "Een van de opties die op tafel ligt, is het uitbesteden van de ­koninklijke verplaatsingen. Daarvoor zouden we dan gebruikmaken van geleasede vliegtuigen", aldus een bron bij Defensie. Dat ­betekent dat het leger een vliegtuig voor onbepaalde tijd huurt van een privémaatschappij.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!