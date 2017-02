Luk Van Biesen trekt Open Vld-lijst in Zemst

Door: redactie

7/02/17 - 01u00 Bron: Belga

Luk Van Biesen. © belga.

Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen trekt de Open Vld-lijst in Zemst, de gemeente waar hij twee jaar geleden naartoe verhuisde. Dat heeft het bestuur van Open Vld zopas beslist. Voor zijn verhuis was Van Biesen 32 jaar lang gemeenteraadslid in faciliteitengemeente Kraainem, waarvan 6 jaar (van 1998 tot 2004) schepen.