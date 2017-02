Vakbonden wachten op reactie van Caterpillar Belgium nadat werknemers apparatuur vernielen

Door: redactie

De vakbonden van Caterpillar Belgium in Gosselies (Charleroi) wachten op een mogelijke reactie van de groep, nadat gisterenochtend een werfmachine door ongeruste werknemers volledig vernield werd en een andere werd beschadigd. "Het is moeilijk te raden wat de groep zal beslissen, maar we sluiten niet uit dat de bestellingen voor de fabriek van Gosselies opgeschort worden", zei Emmanuel Chemello van de christelijke vakbond CSC.