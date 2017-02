Nieuwe kritiek op Homans: "Ze volgt de regels voor vrouwelijke topjobs niet"

Brecht Herman

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). © belga.

Vrouwen die solliciteren voor een topjob bij de Vlaamse overheid moeten vooral in het ultieme gesprek de duimen leggen voor hun mannelijke tegenstanders. Terwijl hun aandeel in de loop van het proces tot 33 procent stijgt, gaat maar 1 op 5 topjobs uiteindelijk naar een vrouw. Volgens Ingrid Pira (Groen) het bewijs dat minister Liesbeth Homans (N-VA) haar eigen regels niet volgt. Homans ontkent.

Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). © belga. Vrouwen aan de top van de Vlaamse overheid: het is en blijft een probleem. Anderhalve maand geleden kwam aan het licht dat het aantal vrouwen in topfuncties tijdens deze legislatuur van 24 naar 21 procent gedaald is, terwijl het streefcijfer net opgekrikt werd van 33 naar 40 procent. Bevoegd minister Liesbeth Homans verdedigde zich toen onder meer door te zeggen dat bij vacatures voor topfuncties vaak zeer weinig of zelfs geen vrouwen deelnemen. Uit de details van de selectieprocedures, die Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) opvroeg, blijkt dat nog mee te vallen. Bij de elf vacatures van mei 2015 tot nu, kwamen 29% van de ingezonden kandidaturen van vrouwen. In de screening, verkennend gesprek en testen scoren de vrouwen beter dan de mannen, waardoor ze uiteindelijk 33 procent van alle kandidaten voor het ultieme gesprek met de ministers vormen. Bij zeven van de tien laatste rondes waren er nog één of meerdere vrouwen in de running. Slechts twee keer ging de job ook effectief naar een vrouw. Lees ook Homans pakt uit met cijfers vorige regering

Vlaams personeelsstatuut "Eigenlijk mag dat niet", zegt Pira. Ze verwijst daarvoor naar het Vlaams personeelsstatuut dat zegt dat de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep - in dit geval een vrouw - voorrang krijgt in het geval van gelijkwaardigheid, zolang de streefcijfers nog niet gehaald zijn. "Deze nieuwe cijfers bewijzen dat de minister de regels niet respecteert. Na een positieve evaluatie in de eerste drie rondes kan je objectief besluiten dat de overblijvende kandidaten gelijkwaardig zijn. En dus zouden meer dan twee vrouwen een topjob moeten hebben gekregen." Eigenlijk alle zeven, volgens de letter van het personeelsstatuut. Ook diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva meent dat de kandidaten die in de laatste fase met de regering gaan praten gelijkwaardig zijn. "Het is bewezen dat zij op dat moment over de juiste competenties beschikken en dus voor de job geschikt zijn."