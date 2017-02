Man die triatlete Sofie Goos neerstak wordt geïnterneerd

Door: redactie

6/02/17 - 16u00

De raadkamer in Antwerpen heeft de internering bevolen van Samir T. (26), de man die triatlete Sofie Goos in mei vorig jaar had aangevallen met een mes.



Sofie Goos maakte op 15 mei 2016 een trainingsloop in het Antwerpse Park Spoor Noord, toen ze door Samir T. zonder reden in de rug werd gestoken. Een van haar nieren werd doorboord en ze verbleef meerdere dagen in het ziekenhuis.



Haar aanvaller werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Samir T. kampt al jaren met psychische problemen.



Sofie Goos wilde zelf aanwezig zijn bij de zitting van de raadkamer. Daarom werd de behandeling uitgesteld naar deze namiddag.