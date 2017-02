Zaakvoerder Italiaans restaurant op straat bedreigd met wapen

Alexander Haezebrouck

6/02/17 - 14u26 Bron: Eigen berichtgeving

Restaurant Da Franco op de Grote Markt in Kortrijk. © Google Street View.

Kortrijk In Kortrijk is vanmorgen omstreeks 11 uur de zaakvoerder van het Italiaans restaurant Da Franco overvallen op straat. Dat bevestigt het parket van Kortrijk.

De uitbater van Italiaans restaurant Da Franco aan de Grote Markt was met zijn inkomsten op weg naar de Europabank in de Leiestraat, toen hij een vuurwapen op zich gericht kreeg. De in het zwart geklede overvaller had een kap op zijn hoofd. Na een schermutseling, nam de onbekende de benen, zonder buit. Het onderzoek naar de dader is volop aan de gang.